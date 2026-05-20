"Мають сісти за стіл переговорів": Соболенко цинічно висловилася про війну в Україні

Нейтральна тенісистка з Білорусі Аріна Соболенко висловилася щодо поведінки українських спортсменок. Вона прокоментувала їхнє рішення не потискати їй руку після матчів.

Вона заявила, що поважає позицію українок і розуміє, що це рішення не є особистою образою, а слугує певним меседжем для суспільства. Про це вона розповіла виданню Vogue.

Що сказала Соболенко?

Водночас вона поскаржилася на значний тиск та негатив, із якими їй довелося зіткнутися всередині тенісного туру через війну Росії проти України.

За словами Соболенко, один із тренерів навіть звинуватив її особисто в обстрілах. Тенісистка закликала до мирних переговорів і зазначила, що спорт має залишатися платформою для об'єднання, а не для протистоянь.

Очевидно, що я хочу миру для всіх. Я не хочу, щоб ця війна відбувалася. Вони мають сісти за стіл переговорів і розібратися між собою. Але я також вважаю, що спорт – це платформа і місце, де ми можемо об'єднуватися, а не воювати одне проти одного, ніби ведемо власну війну. Збиратися разом, бути разом, демонструвати мир,

– сказала тенісистка.

Вона також додала, що раніше вважала українців і білорусів "братами та сестрами", а зараз між двома народами з'явилася величезна стіна, руйнування якої залишається під питанням.

Дуже довго українці й білоруси були як брати й сестри – ми однакові. Ми всі тісно пов'язані між собою. А зараз між нами величезна стіна, і я не знаю, чи вона колись зникне,

– поділилася Соболенко.

Що відомо про Аріну Соболенко?

Білоруська тенісистка, яка станом на травень 2026 року очолює світовий рейтинг WTA в одиночному розряді.

Через те, що Білорусь допомагає країні-агресорці Росії, на міжнародних змаганнях вона виступає під нейтральним прапором. Спортсменка неодноразово брала участь у заходах за участю самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та підписувала провладні листи.

Українські тенісистки відмовляються потиснути їй руку після матчів. Після перемоги над Еліною Світоліною на Australian Open 2026 білоруска опинилася під критикою через емоційний нецензурний вигук англійською на адресу української спортсменки.

