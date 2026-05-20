"Мають сісти за стіл переговорів": Соболенко цинічно висловилася про війну в Україні
- Тенісистка Аріна Соболенко закликала до мирних переговорів, підкресливши, що спорт повинен об’єднувати, а не розділяти.
- Українські тенісистки відмовляються потискати їй руку після матчів через її нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.
Нейтральна тенісистка з Білорусі Аріна Соболенко висловилася щодо поведінки українських спортсменок. Вона прокоментувала їхнє рішення не потискати їй руку після матчів.
Вона заявила, що поважає позицію українок і розуміє, що це рішення не є особистою образою, а слугує певним меседжем для суспільства. Про це вона розповіла виданню Vogue.
Що сказала Соболенко?
Водночас вона поскаржилася на значний тиск та негатив, із якими їй довелося зіткнутися всередині тенісного туру через війну Росії проти України.
За словами Соболенко, один із тренерів навіть звинуватив її особисто в обстрілах. Тенісистка закликала до мирних переговорів і зазначила, що спорт має залишатися платформою для об'єднання, а не для протистоянь.
Очевидно, що я хочу миру для всіх. Я не хочу, щоб ця війна відбувалася. Вони мають сісти за стіл переговорів і розібратися між собою. Але я також вважаю, що спорт – це платформа і місце, де ми можемо об'єднуватися, а не воювати одне проти одного, ніби ведемо власну війну. Збиратися разом, бути разом, демонструвати мир,
– сказала тенісистка.
Вона також додала, що раніше вважала українців і білорусів "братами та сестрами", а зараз між двома народами з'явилася величезна стіна, руйнування якої залишається під питанням.
Дуже довго українці й білоруси були як брати й сестри – ми однакові. Ми всі тісно пов'язані між собою. А зараз між нами величезна стіна, і я не знаю, чи вона колись зникне,
– поділилася Соболенко.
Що відомо про Аріну Соболенко?
Білоруська тенісистка, яка станом на травень 2026 року очолює світовий рейтинг WTA в одиночному розряді.
Через те, що Білорусь допомагає країні-агресорці Росії, на міжнародних змаганнях вона виступає під нейтральним прапором. Спортсменка неодноразово брала участь у заходах за участю самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та підписувала провладні листи.
Українські тенісистки відмовляються потиснути їй руку після матчів. Після перемоги над Еліною Світоліною на Australian Open 2026 білоруска опинилася під критикою через емоційний нецензурний вигук англійською на адресу української спортсменки.
Хто з українок грав зі Соболенко?
- Еліна Світоліна провела найбільше поєдинків проти Соболенко серед українських тенісисток. У їхніх зустрічах перевага на боці білоруської спортсменки – 6:1. Останній визначний матч між ними відбувся наприкінці січня на півфіналі Australian Open 2026, де Світоліна поступилася з рахунком 2:6, 3:6. Раніше вони змагалися у півфіналі Мадрида (2025) та в напруженій грі в Римі (2024).
Ангеліна Калініна здобула одну з найрезонансніших перемог над Соболенко. У березні 2024 року на турнірі WTA 1000 у Маямі, у третьому колі, Калініна обіграла тодішню другу ракетку світу у трьох сетах – 6:4, 1:6, 6:1.
Марта Костюк також зустрічалася із Соболенко кілька разів, зокрема у фіналі турніру в Брісбені на початку 2026 року (перемога Соболенко 6:4, 6:3) та на Roland Garros у 2023 році.
Леся Цуренко провела з Соболенко три офіційні матчі на рівні WTA-туру, з рахунком 2:1 на користь білоруської тенісистки. Ще один поєдинок мав відбутися у 2023 році, але Цуренко знялася до його початку.