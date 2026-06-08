Світовий рекордсмен Дюплантіс зазнав раптової поразки вперше за три роки

На етапі легкоатлетичної Діамантової ліги у Стокгольмі сталася одна з найгучніших сенсацій за останні роки у цьому виді спорту. Стрибун із жердиною Арман Дюплантіс не зміг виграти домашні змагання.

Швед, якому належить абсолютний світовий рекорд, цього разу навіть не підкорив шестиметрову позначку. Ця поразка стала для Мондо першою за майже три роки, пише 24 Канал.

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Як завершився етап Діамантової ліги у Стокгольмі?

Дюплантіс підходив до свого домашнього етапу абсолютним фаворитом і спершу виправдовував цей статус: узяв висоти 5,60 і 5,80 з перших спроб. А далі раптово стався провал.

Планку, встановлену на 6 метрів, Мондо двічі збив, після чого одразу переніс останню спробу на 6,05. Але й тут на шведа чекала невдача. Його фінальний результат 5,80 виявився гіршим, ніж у австралійця Кертіса Маршалла, який зміг стрибнути на 5,90 з третьої спроби.

Таким чином Маршалл вперше з 2016 року фінішував у прокотолі вище за Дюплантіса. А загалом це його перша перемога в Діамантовій лізі, та ще й з особистим рекордом.

Яку рекордну серію перервав Дюплантіс?

Починаючи з липня 2023 року, Арман Дюплатіс не знав собі рівних у секторі стрибків із жердиною. Мондо виграв 40 поспіль стартів, на які був заявлений, включно з Олімпійськими іграми-2024 у Парижі.

Дюплантіс є власником 15 світових рекордів, останній з яких було встановлено 12 березня цього року на турнірі Mondo Classic в шведському місті Уппсала. На змаганнях, названих на його честь, спортсмен стрибнув на 6 метрів і 31 сантиметр.