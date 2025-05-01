Цими вихідними в чемпіонаті Англії 2024-2025 пройдуть матчі 35 туру АПЛ. Центральний матч суботи, 3 травня, пройде у Лондоні, де місцевий Арсенал прийматиме Борнмут, повідомляє 24 Канал. Початок – о 19:30 за київським часом.

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"Вишні" мріють про Європу

Лондонці вже майже вирішили свої завдання в чемпіонаті. Підопічні Мікеля Артети остаточно програли чемпіонську гонку Ліверпулю, а також майже гарантували собі вихід в ЛЧ на наступний сезон.

Нині "каноніри" впевнено йдуть другими та грають у півфіналі Ліги чемпіонів. Тому на матч проти Борнмута наставник Арсеналу може застосувати ротацію, випустивши з перших хвилин в тому числі Олександра Зінченка.

Таким чином, у цій зустрічі є ймовірним українське дербі. Ілля Забарний є стабільним гравцем основи Борнмута, тому грає майже в кожному матчі в АПЛ. Наразі "вишні" посідають 10 місце та ведуть боротьбу за єврокубки.

Якщо Манчестер Сіті обіграє Крістал Пелас у фіналі Кубка, то восьме місце чемпіонату отримає путівку в Лігу конференцій. Наразі його займає Фулхем, який випереджає Борнмут лише на один бал.

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Прогноз Favbet

Тим не менше, фаворитом у цій зустрічі все одно буде Арсенал. Коефіцієнт на перемогу лондонців становить 2,11, тоді як гостей – 3,50. Нічия ж оцінюється у 3,60 згідно з котируваннями Favbet.

При цьому експерти вірять у результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,86, тоді як на ТМ2,5 – 2,00. Нагадаємо, що у першому колі Борнмут сенсаційно обіграв Арсенал з рахунком 2:0..