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Команди підходять до очного протистояння у хорошій формі та мають серйозні турнірні амбіції. Статистика домашніх матчів англійців і результативність дортмундців обіцяють цікаву боротьбу на Емірейтс, передає 24 Канал.

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Арсенал майже бездоганний удома

Підопічні Мікеля Артети впевнено проводять основний етап Ліги чемпіонів. Після чотирьох турів лондонці мають 10 очок і посідають третє місце в загальній таблиці. У попередньому матчі єврокубка Арсенал на виїзді переміг празьку Славію 2:1.

В АПЛ каноніри також лідирують, хоча перед міжнародною паузою зіграли внічию з Ньюкаслом 2:2. Особливо переконливо команда виступає на власному полі: у поточному сезоні вона виграла всі п'ять домашніх матчів у різних турнірах, пропустивши лише два голи.

Однак у Лондоні господарям доведеться обходитися без кількох важливих футболістів. Через травми не зіграють основний голкіпер Давід Рая, а також Букайо Сака та Мартін Субіменді. Натомість після пошкодження має повернутися Вільям Саліба.

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Боруссія їде до Лондона за важливими очками

Німецький клуб після чотирьох турів Ліги чемпіонів набрав дев'ять очок і перебуває на 12-й позиції. У попередньому матчі підопічні Ніко Ковача здолали Бетіс 2:1, а в Бундеслізі посідають друге місце.

Дортмундці також набрали хороший хід: у семи останніх офіційних матчах вони незмінно забивали, а загалом не програють шість зустрічей поспіль. У попередньому турі чемпіонату Німеччини команда мінімально перемогла менхенгладбахську Боруссію 1:0.

Втім, єврокубкова статистика гостей не настільки переконлива: у кожному з чотирьох матчів поточного розіграшу Ліги чемпіонів вони пропускали. До того ж у Лондоні не допоможуть команді травмовані Емре Джан, Карні Чуквуемека та Константінос Карецас. Під питанням також участь Серу Гірассі.

Матч Арсенал – Боруссія Дортмунд відбудеться у вівторок, 24 листопада, о 22:00 за київським часом.