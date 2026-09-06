Для Хабі Алонсо це буде перша велика перевірка, яку влаштує тренер-чемпіон Мікель Артета. Дербі зіграють у неділю, 6 вересня, о 18:30 за Києвом, повідомляє 24 Канал.

Найкращий захист проти найкращої атаки

Арсенал став єдиною командою Англійської Прем'єр-ліги, яка у двох стартових матчах не пропустила жодного м'яча. До оборонної роботи "канонірів" поки мінімум претензій: показовим є те, що чемпіони дозволили пробити у площину своїх воріт лише один раз за 180 хвилин.

Натомість стиль Хабі Алонсо очевидно зосереджений не на захисті, а на потужній роботі в нападі. Челсі забив сім голів – лише Брайтон зміг відзначитися такою ж кількістю м'ячів. Натомість пропустили "пенсіонери" аж 5 разів, що є найгіршим показником у верхній частині турнірної таблиці. "Синім" лондонцям очевидно вигідніший сценарій матчу, за якого дербі перетвориться на обмін випадами, аніж терпіти в позиційній обороні.

Що говорить статистика

Лише одного разу за понад два десятиліття Арсенал стартував у чемпіонаті з трьох перемог поспіль – тож успіх у протистоянні із сусідами цілком можна буде назвати історичним.

Натомість Челсі вже може похвалитися таким досягненням, адже ще й брало участь у поєдинку ранньої стадії Кубка ліги. Три виграші на початку сезону – це найкращий показник для "аристократів" аж з 2016 року.

В особистих зустрічах для Челсі триває катастрофічна серія: вони не можуть перемогти Арсенал із серпня 2021 року, за цей час програвши 8 матчів і лише 3 звівши внічию.

Особливо безжальні "каноніри" на рідному "Емірейтс": чотири останні домашні гри з Челсі вони виграли із загальним рахунком 11:2.

Якщо ж брати будь-які комбінації лондонських дербі, то Мікель Артета – справжній термінатор: 16 матчів без поразок, з яких 12 були для його підопічних переможними.