Арсенал під пильним поглядом Зінченка обіграв Челсі в лондонському дербі

Поєдинок на "Емірейтс" у Лондоні між Арсеналом та Челсі був центральним у 29-му турі АПЛ. Команда Мудрика перед звітним матчем здобула дві поспіль перемоги в чемпіонаті Англії.

Арсенал – Челсі 1:0

Гол: Меріно, 20

Обидві команди перед очним протистоянням на цьому тижні зіграли поєдинки єврокубків. Арсенал з голом Зінченка підписав мирову з ПСВ (2:2), а Челсі мінімально здолав Копенгаген (1:0), пише 24 Канал.

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Арсенал завдяки стандарту переміг Челсі

Попри результативну гру Зінченка, головний тренер "канонірів" Мікель Артета залишив українця на лаві запасних.

У першому таймі на полі точилася рівна боротьба. "Сині" переважали суперників у володінні м'ячем.

Все вирішив стандарт на 20-й хвилині матчу. Під час розіграшу кутового нападник Арсеналу Мікель Меріно на другому поверсі переграв захисників Челсі та відправив м'яч у сітку воріт.

У другому таймі на 60-й хвилині Меріно мав змогу поставити масну крапку в зустрічі та оформити дубль. Проте голкіпер Челсі Роберт Санчес був пильним в цьому епізоді та відвів загрозу.

Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу "канонірів" у лондонському дербі. Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних та вболівав за партнерів по команді.