Фанати Арсенала влаштували чемпіонський парад після поразки у фіналі ЛЧ

Арсенал програв ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів, але його вболівальники не дали сезону завершитися на сумній ноті. Тисячі фанатів вийшли на вулиці Лондона, щоб відсвяткувати чемпіонство в АПЛ.

Після драматичної поразки від французького гранда багато хто очікував пригніченої атмосфери навколо клубу. Натомість прихильники "канонірів" вирішили нагадати, що команда все ж провела один із найуспішніших сезонів за останні десятиліття, пише Sky News.

Як святкували фанати лондонців?

Напередодні фіналу Ліги чемпіонів тисячі фанатів Арсенала прибули до Будапешта, мріючи побачити перший єврокубковий тріумф клубу. Однак ПСЖ зіпсував казку лондонцям, вирвавши перемогу у вирішальному поєдинку в серії післяматчевих пенальті.

Попри болісну невдачу, вболівальники не стали зосереджуватися лише на поразці. Уже наступного дня центр Лондона заполонили червоно-білі кольори, а фанати зустріли команду як справжніх героїв.

Чемпіонство в АПЛ переважило розчарування

Арсенал вперше за 22 роки повернув собі титул чемпіона Англії, що стало головним досягненням сезону для клубу. Саме тому прихильники команди вирішили не скасовувати заплановані святкування через невдачу на європейській арені.

Під час чемпіонського параду фанати співали клубні пісні, запускали червоний дим і дякували гравцям за сезон. Багато вболівальників наголошували, що хоча поразка від ПСЖ і болить, повернення титулу АПЛ до Лондона є приводом для гордості та оптимізму перед наступним сезоном.