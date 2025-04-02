Лідер Арсенала забив гол вперше з грудня 2024 року: відео взяття воріт
- Букайо Сака з Арсенала з'явився на полі у матчі проти Фулхема, вперше після травми, отриманої в грудні 2024 року.
- У сезоні 2024/2025 Сака вже зіграв у 25 матчах, забивши 10 голів та зробивши 14 гольових передач.
У вівторок, 1 квітня, відбувся 30-й тур Англійської Прем'єр-ліги-2024/2025. В одному з матчів Арсенал на "Емірейтс" приймав Фулхем.
"Каноніри" здобули важливу перемогу над "дачниками" – 2:1. Лідер Арсенала Букайо Сака відзначився результативною дією після довготривалої відсутності на полі, повідомляє 24 канал.
Читайте також Арсенал виставив цінник на Зінченка: у підписанні українця зацікавлений європейський гранд
Сака повернувся на поле із голом
Букайо Сака 21 грудня 2024 року зазнав важкої травми стегна у матчі з Крістал Пелес у 17 турі чемпіонату Англії сезону-2024/2025. Після чого лідера Арсенала було прооперовано.
У грі проти Фулхема англієць на 66-й хвилині матчу вперше вийшов на поле з 2024 року. На 73-й хвилині гри Сака зміг відзначитись голом, замкнувши передачу від партнера.
Відео голу Сака у ворота Фулхема:
У поточному сезоні Букайо Сака зіграв у 25 матчах за Арсенал в усіх турнірах. На рахунку англійського півзахисника "канонірів" 10 забитих м'ячів та 14 гольових передач.