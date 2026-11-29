Арсенал - Манчестер Сіті прогноз на матч / Фото Getty Images
Арсенал прийматиме Манчестер Сіті у центральному матчі 12-го туру АПЛ. Лондонці спробують зміцнити лідерство, а команда Марески – перервати невдалу серію.
Протистояння на "Емірейтс" обіцяє стати одним із найцікавіших поєдинків англійського футбольного вікенду. Особливої інтриги додає те, що суперники вже зустрічалися цього сезону, і тоді святкували перемогу саме підопічні Мікеля Артети, повідомляє 24 Канал.
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У якому стані підходять Арсенал і Манчестер Сіті
Арсенал проводить переконливий сезон і наразі впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії. За 11 турів команда Мікеля Артети здобула дев'ять перемог, один раз зіграла внічию та зазнала лише однієї поразки. В активі лондонців 28 очок і найкращий захист ліги – лише сім пропущених м'ячів.
Щоправда, перед принциповою зустріччю господарі мають кадрові проблеми. Букайо Сака та Мартін Субіменді не потрапили до заявки, а участь Давіда Райя залишається під питанням. В останньому турі Арсенал зіграв унічию з Ньюкаслом (2:2), втративши перемогу після перерви.
Манчестер Сіті натомість переживає непростий відрізок. Команда Енцо Марески не може перемогти вже чотири тури поспіль, тричі за цей період поступившись суперникам. Після 11 матчів у манкуніанців 22 очки та третя позиція.
Головною надією гостей залишається Ерлінг Голанд, який із дев'ятьма голами очолює бомбардирські перегони АПЛ. Однак оборона Сіті викликає чимало запитань: команда вже пропустила 14 м'ячів. У попередньому турі манкуніанці не змогли обіграти Фулгем (1:1).
Історія протистояння
Загалом Арсенал і Манчестер Сіті провели 217 офіційних очних зустрічей. Перевага за кількістю перемог на боці лондонців: 101 проти 67 у манкуніанців. Ще 49 поєдинків завершилися внічию.
У нинішньому сезоні суперники вже визначали сильнішого в матчі за Суперкубок Англії. Тоді Арсенал не залишив шансів команді Марески, розгромивши її з рахунком 3:0.
Тепер Манчестер Сіті матиме нагоду взяти реванш безпосередньо на полі конкурента. Водночас для лондонців перемога стане можливістю ще більше відірватися від переслідувачів.
Матч 12-го туру АПЛ Арсенал – Манчестер Сіті відбудеться в неділю, 29 листопада, на стадіоні Емірейтс у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
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