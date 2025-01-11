Арсенал зустрінеться з Манчестер Юнайтед на старті Кубка Англії: які шанси у команди Зінченка
Манкуніанці проводять відверто жахливий сезон, але можуть показати себе в Кубку Англії. Щоправда, жеребкування вийшло вкрай незручним для МЮ.
Цими вихідними тривають матчі 1/32 фіналу Кубка Англії сезону 2024-2025. Саме з цієї стадії починають свій шлях представники топ-дивізіону, повідомляє 24 Канал. Початок – 12 січня о 17:00 за київським часом.
До теми Борнмут розтрощив суперника із Чемпіоншипа, забивши п'ять голів у Кубку Англії
Битва підбитих
Центральною зустріччю цієї стадії буде бій між Арсеналом та Манчестер Юнайтед. Команди не надто вражають цього сезону, особливо це можна сказати про "червоних дияволів".
Команда з "Олд Траффорд" змінила вже двох тренерів, але результати від цього не покращились. Наразі манкуніанці йдуть аж 13-ими в АПЛ, відстаючи від єврокубкової зони аж на 11 очок.
Арсенал же мав намір поборотися за чемпіонство. Втім Ліверпуль набрав божевільну ходу та відірвався вже на шість очок при матчі в запасі. Лондонці ж ще мають захистити свою путівку в Лігу чемпіонів.
Особливо невдалим для "канонірів" вийшов кінець жовтня та початок листопада, коли команда не вигравала в АПЛ чотири матчі поспіль. Тому для обох команд Кубок може стати нагодою здобути єдиний трофей в сезоні.
Читайте також Повернувся рятувати клуб Миколенка: Девід Моєс – головний тренер Евертона
Прогноз Favbet
У звітній зустрічі фаворитом вважається Арсенал. Коефіцієнт на прохід команди Зінченка становить 1,39, тоді як успіх МЮ – 3,20. Що ж стосується основного часу, то котирування наступні:
- перемога Арсеналу – 1,81
- нічия – 3,90
- перемога Манчестер Юнайтед – 5,10
При цьому експерти вірять у велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,90, тоді як на ТМ2,5 – за 2,10. Головними претендентами на забитий гол є наступні футболісти:
- Габріель Жезус (Арсенал) – 3,00
- Кай Гаверц (Арсенал) – 3,00
- Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 3,50
- Леандро Троссар (Арсенал) – 3,50
- Джошуа Зіркзее (Манчестер Юнайтед) – 3,75
- Мартін Едегор (Арсенал) – 3,75
- Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – 4,00
- Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 4,50
- Амад Діалло (Манчестер Юнайтед) – 5,00
- Ітан Нванері (Арсенал) – 5,00
Відзначимо, що чотири останні матчі між цими командами залишились за Арсеналом. Втім історія все ж на боці "червоних дияволів" – 100 перемог при 53-х нічиїх та 91-й поразці.