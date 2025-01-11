Арсенал зустрінеться з Манчестер Юнайтед на старті Кубка Англії: які шанси у команди Зінченка

Манкуніанці проводять відверто жахливий сезон, але можуть показати себе в Кубку Англії. Щоправда, жеребкування вийшло вкрай незручним для МЮ.

Цими вихідними тривають матчі 1/32 фіналу Кубка Англії сезону 2024-2025. Саме з цієї стадії починають свій шлях представники топ-дивізіону, повідомляє 24 Канал. Початок – 12 січня о 17:00 за київським часом.

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Битва підбитих

Центральною зустріччю цієї стадії буде бій між Арсеналом та Манчестер Юнайтед. Команди не надто вражають цього сезону, особливо це можна сказати про "червоних дияволів".

Команда з "Олд Траффорд" змінила вже двох тренерів, але результати від цього не покращились. Наразі манкуніанці йдуть аж 13-ими в АПЛ, відстаючи від єврокубкової зони аж на 11 очок.

Арсенал же мав намір поборотися за чемпіонство. Втім Ліверпуль набрав божевільну ходу та відірвався вже на шість очок при матчі в запасі. Лондонці ж ще мають захистити свою путівку в Лігу чемпіонів.

Особливо невдалим для "канонірів" вийшов кінець жовтня та початок листопада, коли команда не вигравала в АПЛ чотири матчі поспіль. Тому для обох команд Кубок може стати нагодою здобути єдиний трофей в сезоні.

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У звітній зустрічі фаворитом вважається Арсенал. Коефіцієнт на прохід команди Зінченка становить 1,39, тоді як успіх МЮ – 3,20. Що ж стосується основного часу, то котирування наступні:

перемога Арсеналу – 1,81

нічия – 3,90

перемога Манчестер Юнайтед – 5,10

При цьому експерти вірять у велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,90, тоді як на ТМ2,5 – за 2,10. Головними претендентами на забитий гол є наступні футболісти:

Габріель Жезус (Арсенал) – 3,00

Кай Гаверц (Арсенал) – 3,00

Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 3,50

Леандро Троссар (Арсенал) – 3,50

Джошуа Зіркзее (Манчестер Юнайтед) – 3,75

Мартін Едегор (Арсенал) – 3,75

Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – 4,00

Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 4,50

Амад Діалло (Манчестер Юнайтед) – 5,00

Ітан Нванері (Арсенал) – 5,00

Відзначимо, що чотири останні матчі між цими командами залишились за Арсеналом. Втім історія все ж на боці "червоних дияволів" – 100 перемог при 53-х нічиїх та 91-й поразці.