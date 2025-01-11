В эти выходные продолжаются матчи 1/32 финала Кубка Англии сезона 2024-2025. Именно с этой стадии начинают свой путь представители топ-дивизиона, сообщает 24 Канал.
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Битва подбитых
Центральной встречей этой стадии будет бой между Арсеналом и Манчестер Юнайтед. Команды не слишком впечатляют в этом сезоне, особенно это можно сказать о "красных дьяволах".
Команда с "Олд Траффорд" сменила уже двух тренеров, но результаты от этого не улучшились. Сейчас манкунианцы идут аж 13-ыми в АПЛ, отставая от еврокубковой зоны аж на 11 очков.
Арсенал же намеревался побороться за чемпионство. Впрочем Ливерпуль набрал сумасшедшую ходу и оторвался уже на шесть очков при матче в запасе. Лондонцы же еще должны защитить свою путевку в Лигу чемпионов.
Особенно неудачным для "канониров" получился конец октября и начало ноября, когда команда не выигрывала в АПЛ четыре матча подряд. Поэтому для обеих команд Кубок может стать возможностью получить единственный трофей в сезоне.
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В отчетной встрече фаворитом считается Арсенал. Коэффициент на проход команды Зинченко составляет 1,39, тогда как успех МЮ – 3,20. Что же касается основного времени, то котировки следующие:
- победа Арсенала – 1,81
- ничья – 3,90
- победа Манчестер Юнайтед – 5,10
При этом эксперты верят в большое количество голов. На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,90, тогда как на ТМ2,5 – за 2,10. Главными претендентами на забитый гол являются следующие футболисты:
- Габриэль Жезус (Арсенал) – 3,00
- Кай Гаверц (Арсенал) – 3,00
- Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 3,50
- Леандро Троссар (Арсенал) – 3,50
- Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед) – 3,75
- Мартин Эдегор (Арсенал) – 3,75
- Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – 4,00
- Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 4,50
- Амад Диалло (Манчестер Юнайтед) – 5,00
- Итан Нванери (Арсенал) – 5,00
Отметим, что четыре последних матча между этими командами остались за Арсеналом. Впрочем история все же на стороне "красных дьяволов" – 100 побед при 53-х ничьих и 91-м поражении.