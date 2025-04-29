ПСЖ на виїзді здобув важку перемогу над Арсеналом у півфіналі Ліги чемпіонів

Зовсім скоро завершиться фантастична та непередбачувана Ліга чемпіонів сезону-2024/2025. До кінця головного європейського турніру залишилось декілька матчів.

Арсенал – ПСЖ 0:1

Голи: Дембеле, 4

У вівторок, 29 квітня, відбувся перший півфінальний матч Ліги чемпіонів. Арсенал на домашньому стадіоні "Емірейтс" у Лондоні приймав ПСЖ, повідомляє 24 канал.

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Перший тайм за ПСЖ

ПСЖ активно розпочав матч проти Арсенала, шокувавши "канонірів" швидким голом. Усман Дембеле на 4-й хвилині гри відкрив рахунок після пасу від Хвічі Кварацхелії.

Гол Усмана Дембеле: дивіться відео

Проте Арсенал швидко оговтався та почав тиснути на парижан, намагаючись знайти гольовий момент. Натомість підопічні Луїса Енріке не задовольнились одним забитим м'ячем та відповідали лондонцям небезпечними контратаками.

Однак у першому таймі команди не змогли забити більше голів. На перерву гравці пішли за рахунку 1:0 на користь ПСЖ.

Парижани втримали перемогу

На початку другої половини гри Арсенал зрівняв рахунок завдяки голу Мікеля Меріно після подачі від Деклана Райса. Проте після перегляду VAR головний арбітр скасував взяття воріт через офсайд в іспанця.

Згодом "каноніри" мали ще одну чудову нагоду зрівняти рахунок. Цього разу у гру вступив Джанлуїджі Доннарума, який здійснив ефектний сейв та перевів м'яч на кутовий.

На 84-й хвилині Бредлі Барколя мав стовідсотковий шанс подвоїти перевагу ПСЖ, вийшовши віч-на-віч з Давідом Раєю. Проте французький вінгер покотив м'яч повз стійку.

У другому таймі команди не змогли забити голів. Матч завершився мінімальною перемогою ПСЖ з рахунком 1:0.

Відеоогляд матчу Арсенал – ПСЖ

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025 ПСЖ – Арсенал відбудеться у Парижі у середу 7 травня.