Арсенал мріє про чемпіонську гонку з Ліверпулем: для цього Зінченку і Ко треба бити Тоттенхем

Дербі Північного Лондона завжди тішить фанатів купою емоцій та крутими матчами. Цього разу команди підходять до принципової битви у різному стані.

Цього тижня в чемпіонаті Англії 2024-2025 проходять матчі 21 туру АПЛ. Центральний з них відбудеться у середу, 15 січня. В рамках північнолондонського дербі Арсенал прийматиме Тоттенхем, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Команди різного рівня

"Шпори" відверто провалюються цього сезону. Попри дві перемоги над Манчестер Сіті та успіх із Ліверпулем в Кубку ліги підопічні Постекоглу дуже багато очок втратили в матчах із середняками.

Тоттенхем вже чотири гри поспіль не виграє в АПЛ, через що скотився аж на 13 місце. Відстань від єврокубкової зони складає вже дев'ять очок. Справи Арсеналу йдуть куди краще, хоча фанати "канонірів" явно розраховували на більше.

Команда Олександра Зінченка розраховувала поборотися за чемпіонство, але нині вже суттєво відстала від Ліверпуля на сім балів. Наразі перед Арсеналом стоїть питання гарантії місця в Лізі чемпіонів.

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Тож очевидно, що у звітній грі фаворитом буде саме Арсенал. Коефіцієнт на успіх "канонірів" становить 1,40, тоді як Тоттенхема – 7,60. Нічия ж оцінюється у 5,20.

При цьому матч обіцяє бути доволі результативним. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,47, тоді як на ТМ2,5 – 2,72. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Кай Хаверц (Арсенал) – 2,55

Рахім Стерлінг (Арсенал) – 2,55

Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 2,75

Леандро Троссар (Арсенал) – 2,75

Мартін Едегор (Арсенал) – 3,00

Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 3,50

Домінік Соланке (Тоттенхем) – 4,00

Бреннан Джонсон (Тоттенхем) – 5,00

Тімо Вернер (Тоттенхем) – 5,00

Деян Кулусевскі (Тоттенхем) – 5,00

Відзначимо, що останні зустрічі проти Тоттенхема вдало даються Арсеналу. В минулих восьми іграх "каноніри" тріумфували шість разів. У першому колі підопічні Артети мінімально виграли завдяки голу Магальяеса.