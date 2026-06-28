Аналітик розібрав ігрові характеристики Батагова: що думають про захисника збірної України

Арсеній Батагов пропустив завершальну частину минулого сезону через травму. Але це зменшило позитивного враження про нього у Туреччині, де виступає футболіст.

Український захисник Арсеній Багатов став об’єктом розбору відомого відеоскаута Еміра. Про це турецький фахівець повідомив у соцмережі Х.

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Як оцінили Батагова?

Емір дав позитивний відгук щодо здібностей Арсенія Батагова. Аналітик виокремив цілу низку переваг українця.

Одними з найсильніших якостей Батагова є його вміння віддавати точні паси і бачення гри. Коли воротар підключається, Батагов може більш комфортно отримувати м'яч на ширшій площі і активніше використовувати свій арсенал передач. Він може ефективніше проривати оборону суперника,

– написав Емір.

Зазначимо, що 24-річний Батагов уже кілька разів отримував виклик до лав національної збірної України, але дебютувати йому заважають травми.

Арсеній Батагов: що відомо?

Український оборонець є вихованцем школи харківського Металіста. У рідному чемпіонаті виступав за Дніпро, Дніпро-1, Полісся та Зорю. За турецький Трабзонспор оборонець виступає від літа 2024-го. За цей період Арсеній зіграв 53 офіційні матчі за клуб, у яких відзначився трьома голами та чотирма асистами.

У минулому сезоні Трабзонспор виграв бронзові медалі національного чемпіонату та Кубок Туреччини. У майбутній кампанії клуб стартує у кваліфікації Ліги Європи. Батагова на полі слід очікувати у вересні, пише Transfermarkt.