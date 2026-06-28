Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Sport News 24 Футбол Аналітик розібрав ігрові характеристики Батагова: що думають про захисника збірної України
28 червня, 17:25
2

Аналітик розібрав ігрові характеристики Батагова: що думають про захисника збірної України

Олександр Щербатих

Арсеній Батагов пропустив завершальну частину минулого сезону через травму. Але це зменшило позитивного враження про нього у Туреччині, де виступає футболіст.

Український захисник Арсеній Багатов став об’єктом розбору відомого відеоскаута Еміра. Про це турецький фахівець повідомив у соцмережі Х

Дивіться також Ванат може приєднатися до клубу, де вже виступають двоє українців 

Як оцінили Батагова? 

Емір дав позитивний відгук щодо здібностей Арсенія Батагова. Аналітик виокремив цілу низку переваг українця. 

Одними з найсильніших якостей Батагова є його вміння віддавати точні паси і бачення гри. Коли воротар підключається, Батагов може більш комфортно отримувати м'яч на ширшій площі і активніше використовувати свій арсенал передач. Він може ефективніше проривати оборону суперника, 
– написав Емір. 

Зазначимо, що 24-річний Батагов уже кілька разів отримував виклик до лав національної збірної України, але дебютувати йому заважають травми. 

Арсеній Батагов: що відомо? 

Український оборонець є вихованцем школи харківського Металіста. У рідному чемпіонаті виступав за Дніпро, Дніпро-1, Полісся та Зорю. За турецький Трабзонспор оборонець виступає від літа 2024-го. За цей період Арсеній зіграв 53 офіційні матчі за клуб, у яких відзначився трьома голами та чотирма асистами. 

У минулому сезоні Трабзонспор виграв бронзові медалі національного чемпіонату та Кубок Туреччини. У майбутній кампанії клуб стартує у кваліфікації Ліги Європи. Батагова на полі слід очікувати у вересні, пише Transfermarkt.