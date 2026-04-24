Гравець збірної України змушений пропустити решту футбольного сезону
- Арсеній Батагов отримав травму зв'язок правого коліна і може пропустити решту футбольного сезону через можливу операцію.
- Батагов є ключовим захисником Трабзонспора з контрактом до 2028 року, його ринкова вартість становить 11 мільйонів євро.
Перед матчами збірної України з футболу травми гравців є поширеною темою. Одним із травмованих перед відбірковими матчами на чемпіонат світу був Арсеній Батагов.
Зараз український футболіст грає за Трабзонспор. Журналіст Юнус Емре у мережі X розповів нові деталі про його травму.
Що відомо про травму Батагова?
9 березня 2026 року в матчі проти Кайсеріспора отримав пошкодження зв'язок правого коліна.
Футболіст досі не повернувся до повноцінних тренувань через травму, і його відновлення може затягнутися.
Поки що невідомо, чи вдасться йому взяти участь у залишку сезону – остаточне рішення щодо операції очікується до кінця тижня. Є ймовірність, що нинішній сезон для українського центрбека вже завершено, хоча офіційного підтвердження від Трабзонспора ще немає.
Раніше повідомлялося, що операція може й не знадобитися.
Що відомо про Арсенія Батагова?
- Контракт із Трабзонспором розрахований до 30 червня 2028 року.
У серпні 2024 року він перейшов до турецького клубу з луганської Зорі за 1,8 мільйона євро.
У сезоні 2025/2026 став одним із ключових захисників команди, взяв участь у 30 матчах, відзначившись одним голом і трьома асистами. У листопаді 2025 року його визнали найкращим захисником Суперліги Туреччини.
Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 року.
За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 11 мільйонів євро.