Рома встановила ціну на Довбика: скільки коштуватиме форвард збірної України для Болоньї

Потенційний перехід Артема Довбика в інший клуб італійської Серії А набирає усе чіткіших обрисів. Відомо, скільки потрібно заплатити за повноцінний трансфер українця.

Нападник, який незабаром може змінити клуб, та його майбутній роботодавець знають скільки коштуватиме перехід Артема Довбика. Про це повідомив портал Tuttomercatoweb.

Про що домовились Рома та Болонья

Днями стало відомо, що Артема Довбика хочуть бачити у ролі орендованого гравця на один рік.

За даними італійського джерела, наразі тривають перемовини між клубами. Угода між усіма сторонами передбачатиме опцію викупу контракту українця за 18 млн євро після сезону 2026/27.

Італійський інсайдер Ніколо Скіра також додав до цієї інформації трохи деталей щодо заробітків Артема Довбика у майбутньому клубі. Болонья платитиме українцю 3,5 мільйона євро. Ще певну частину продовжить виплачуватиме римський клуб.

Новий крок у кар’єрі Довбика: що відомо

У випадку такої угоди у межах чемпіонату Італії Артем Довбик залишиться без участі в єврокубках у сезоні 2026/27. У минулій кампанії Серії А Болонья посіла восьме місце. "Червоно-синіх" від єврозони відділила відстань в одну перемогу.

Раніше найбільш вірогідним італійським клубом, який може стати наступним для Артема журналісти вважали Дженоа.