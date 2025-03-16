Легенда збірної Італії назвав головний недолік у грі Довбика

Артема Довбика доволі часто критикують у Італії. Особливо після вильоту з Ліги Європи український форвард отримав купу хейту через нестабільну гру та беззубість в атаці.

Франческо Граціані висловився стосовно Довбика. Легенда Роми та збірної Італії розповів, що потрібно виправити 27-річному форварду, повідомляє 24 канал із посиланням на il Romanista.

Читайте також Рома планує обмін за участі Довбика: де опиниться українець

Що не так з Довбиком

Франческо Граціані назвав головний недолік у грі Артема Довбика. Колишній італійський футболіст зізнався, що українець не подобається йому як центральний нападник.

На його думку, Довбик доволі передбачуваний гравець. Граціані підкреслив, що Артем часто використовує лише ліву ногу, а також не намагається тиснути та штовхатись з суперниками.

Не дуже сварливий у футбольному плані. Я говори те ж саме про Джеко, і хоча між ними величезна різниця, якби у Довбика була моя настирливість під воротами він би забив удвічі більше голів,

– сказав Граціані.

Зазначимо, що Артем Довбик приніс перемогу Ромі у сьогоднішньому матчі в Серії А. Український форвард зумів забити єдиний та переможний гол у грі проти Кальярі.

У поточному сезоні Артем Довбик зіграв за Рому у 38 матчах в усіх турнірах. У своєму активі "український Пічічі" має 15 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.