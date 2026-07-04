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Sport News 24 Футбол Атлетіко знову цікавиться Довбиком: українець має кілька варіантів в чемпіонаті Іспанії
4 липня, 12:28
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Атлетіко знову цікавиться Довбиком: українець має кілька варіантів у чемпіонаті Іспанії

Олександр Щербатих

Нападник Роми Артем Довбик невдовзі може полишити столицю Італії. Футболіст збірної України має кілька варіантів розвитку кар’єри.

Кар’єрний шлях найкращого бомбардира Ла ліги 2023/24 може знову привести його у чемпіонат Іспанії. Про це повідомило видання Corriere dello Sport

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Що відомо про нові можливості для Артема Довбика? 

Джерело зазначило, що український футболіст потрапив у сферу інтересів іспанських Бетіса та Атлетіко. 

Зазначається, що обидва клуби наразі уважно стежать за розвитком ситуації та можуть перейти до конкретних дій найближчими тижнями, однак поки не вступали у перемовний процес щодо підписання українця. 

Додамо, що Артем виступав в іспанській лізі протягом сезону 2023/24. Захищаючи кольори Жирони він зумів відзначитись 24 голами та вісьмома результативними передачами у 36 іграх. 

Після здобуття трофею найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії майбутнє нашого земляка багато хто пов'язував з мадридським Атлетіко, але він опинився у Ромі.

Як Довбик провів минулий сезон? 

У кампанії 2025/26 Артем не зміг стати ключовою фігурою Роми. Травми та нестабільна форма завадили нападнику закріпитися в основному складі, через що клуб вирішив розглянути його продаж. 

За два сезони в Ромі українець зіграв 63 матчі, в яких забив 20 голів і віддав шість результативних передач.

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