Артем залишається об'єктом для інтересу на трансферному ринку. Українець чимало забивав за Рому минулого сезону, але тепер його перспективи у клубі неоднозначні.

Нападник збірної України Артем Довбик має туманні перспективи в Ромі з приходом Джан П'єро Гасперіні. Гравець може змінити клуб вже цього літа, адже на нього є попит в Англії, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Ніколо Скіру.

Де може опинитися Довбик?

Активний інтерес до Довбика проявляють Вест Гем, Сандерленд та Лідс. Останні два клуби потребують підсилення після виходу з Чемпіоншипу в елітний дивізіон.

Натомість у Вест Гема травматичні центрфорварди, тому команда змушена використовувати у цій зоні номінального вінгера Джаррода Боуена. До слова, за лондонців вже виступав українець Андрій Ярмоленко.

Додає невизначеності долі Артема і трансферні плани Роми. Клуб вже орендував нападника Брайтона Евана Фергюсона, а тепер працює над підписанням Флорентіну (Бенфіка), Джейдона Санчо (Манчестер Юнайтед), Егіналду (Шахтар) та Ніколи Крстовича (Лечче).

Всі ці гравці можуть замінити Артема в центрі нападу. Крім того, італійські ЗМІ розчаровані грою Довбика в літніх спарингах та впевнені, що він не підходить під модель гри Гасперіні. Контракт українця з Ромою чинний до 2029 року.

Минулого сезону "вовки" посіли 5 місце в Серії А та здобули путівку в Лігу Європи. Сам Довбик став головним бомбардиром команди, оформивши 17 голів у всіх турнірах.