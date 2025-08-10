Гасперіні висловився щодо голеадора римлян Довбика. Італійський спеціаліст також розповів підготовку лідера збірної України до нового сезону, повідомляє 24 канал із посиланням на TuttoMercatoWeb.

Що сказав Гасперіні про Довбика?

Джан П'єро Гасперіні наголосив, що у житті не говорив, що йому не подобається Артем Довбик. Головний тренер Роми розповів, що українець довго не грав, але зараз він працює старанно та набирає фізичну форму.

Італійський спеціаліст заявив, що йому подобаються усі футболісти "вовків" поки вони у команді. Гасперіні підкреслив, що готовий віддати усі сили, працюючи з гравцями римлян.

Як я вже говорив, вони надзвичайно віддані своїй справі. Вони дійсно дуже добре тренуються, і для мене цього вже більш ніж достатньо. А ви вже можете оцінювати їхні виступи,

– сказав Гасперіні.

Нагадаємо, що Артем Довбик минулого сезону провів 45 матчів за Рому в офіційних турнірах. Український форвард "вовків" за цей час встиг забити 17 голів і віддати 4 асисти.

Раніше повідомляли про те, що італійській клуби хочуть придбати Артема Довбика влітку цього року. Гранди Серії А серйозно націлені на трансфер українського нападника.