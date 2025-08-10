Гасперини высказался относительно голеадора римлян Довбыка. Итальянский специалист также рассказал подготовку лидера сборной Украины к новому сезону, сообщает 24 канал со ссылкой на TuttoMercatoWeb.

Что сказал Гасперини о Довбыке?

Джан Пьеро Гасперини отметил, что в жизни не говорил, что ему не нравится Артем Довбык. Главный тренер Ромы рассказал, что украинец долго не играл, но сейчас он работает усердно и набирает физическую форму.

Итальянский специалист заявил, что ему нравятся все футболисты "волков" пока они в команде. Гасперини подчеркнул, что готов отдать все силы, работая с игроками римлян.

Как я уже говорил, они чрезвычайно преданы своему делу. Они действительно очень хорошо тренируются, и для меня этого уже более чем достаточно. А вы уже можете оценивать их выступления,

– сказал Гасперини.

Напомним, что Артем Довбык в прошлом сезоне провел 45 матчей за Рому в официальных турнирах. Украинский форвард "волков" за это время успел забить 17 голов и отдать 4 ассиста.

Ранее сообщали о том, что итальянской клубы хотят приобрести Артема Довбыка летом этого года. Гранды Серии А серьезно нацелены на трансфер украинского нападающего.