Артем остается объектом для интереса на трансферном рынке. Украинец немало забивал за Рому в прошлом сезоне, но теперь его перспективы в клубе неоднозначны.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик имеет туманные перспективы в Роме с приходом Джан Пьеро Гасперини. Игрок может сменить клуб уже этим летом, ведь на него есть спрос в Англии, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Николо Скиру.

По теме Титулованные итальянские клубы планируют купить лидера сборной Украины

Где может оказаться Довбик?

Активный интерес к Довбику проявляют Вест Хэм, Сандерленд и Лидс. Последние два клуба нуждаются в усилении после выхода из Чемпионшипа в элитный дивизион.

Зато у Вест Хэма травматические центрфорварды, поэтому команда вынуждена использовать в этой зоне номинального вингера Джаррода Боуэна. К слову, за лондонцев уже выступал украинец Андрей Ярмоленко.

Добавляет неопределенности судьбе Артема и трансферные планы Ромы. Клуб уже арендовал нападающего Брайтона Эвана Фергюсона, а теперь работает над подписанием Флорентину (Бенфика), Джейдона Санчо (Манчестер Юнайтед), Эгиналду (Шахтер) и Николы Крстовича (Лечче).

Читайте также "Этого достаточно": новый тренер Ромы откровенно рассказал об отношении к Довбыку

Все эти игроки могут заменить Артема в центре нападения. Кроме того, итальянские СМИ разочарованы игрой Довбика в летних спаррингах и уверены, что он не подходит под модель игры Гасперини. Контракт украинца с Ромой действует до 2029 года.

В прошлом сезоне "волки" заняли 5 место в Серии А и получили путевку в Лигу Европы. Сам Довбик стал главным бомбардиром команды, оформив 17 голов во всех турнирах.