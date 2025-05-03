Турецький клуб планує підписати Довбика на фоні його нестабільності в Ромі

Кар'єра Артема в чемпіонаті Італії поки не виглядає надто успішною, через що ходять чутки про можливий трансфер. Одним із потенційних покупців став гранд з Туреччини.

Українець Артем Довбик переживає непростий період в Ромі. Нападник став часто не потрапляти в основу римлян, через що заговорили про можливий відхід гравця влітку.

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Шлях в Туреччину

Крім того, у ЗМІ вже потрапляла інформація, що Рома готова продати Довбика за 30 мільйонів євро. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Orta Cizgi, вже є перший зацікавлений у трансфері Артема клуб.

Мова про турецький Бешикташ, який слідкує за українцем. Головний тренер стамбульців Уле-Гуннар Сульшер має намір влітку посилити напад "орлів".

Крім того, існує велика ймовірність, що головний форвард команди Чіро Іммобіле завершить свої виступи за клуб після цього сезону. За три тури до фінішу сезону "орли" посідають четверте місце у Суперлізі.

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Нагадаємо, що Довбик перейшов до Роми минулого літа з Жирони за 30 мільйонів. За цей сезоні він оформив 16 голів та два асисти у 41 матчі за "вовків". Наразі його команда посідає шосте місце в Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на два бали.