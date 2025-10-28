Довбик зацікавив три європейські клуби з українським слідом: Рома виставила цінник на форварда

Артем Довбик у першому ж сезоні в Італії став найкращим бомбардиром Роми. Проте у "вовків" після цього змінився головний тренер і майбутнє нападника збірної України в команді опинилося під питанням.

Джан П'єро Гасперіні не надто розраховує на уродженця Черкас, який почав отримувати значно менше ігрової практики. Цим можуть скористатися інші клуби, які наразі уважно стежать за ситуацією навколо Артема Довбика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Legioners UA.

Де може продовжити кар'єру Довбик?

Українським нападником цікавляться представники італійської Серії А й Англійської Прем'єр-ліги. Відомий інсайдер Екрем Конур заявив, що можливість трансферу наразі розглядають Аталанта, Мілан і Борнмут.

Що цікаво, за кожен з цих клубів раніше виступали українські футболісти. За бергамасків грали Руслан Маліновський і Віктор Коваленко, за "росонері" феєрив Андрій Шевченко, а "вишень" до серпня 2025 року представляв Ілля Забарний, який перейшов у ПСЖ.

Важливо. Офіційних пропозицій поки не було, проте Рома готова розглянути трансфер Артема Довбика та визначилися з цінником на нього. Римляни оцінили нападника збірної України у 27 мільйонів євро.

Зазначимо, що напередодні Ігор Циганик розповів у програмі Циганик Live, чи сам форвард хоче залишити "вовків". За його словами, Артем Довбик не має таких планів.

Абсолютно авторитетно заявляю: Довбик з Роми піти не хоче та не збирається на цей момент. Що б там не розказували скаути, керівництво, що б вони там не писали, сам Довбик йти з Роми не збирається,

– сказав журналіст

Що відомо про кар'єру Довбика в Ромі?