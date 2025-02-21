Раньєрі прокоментував травму Довбика: що сталося перед грою з Порту
- Артем Довбик пропустив матч Рома – Порту через легке пошкодження, проте його відновлення очікується швидким.
- Українець відчув дискомфорт на тренуванні під час удару по воротах.
- Наступний матч Рома проведе 24 лютого проти Монци.
У четвер, 20 лютого, відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. В одному з них Рома вдома приймала Порту.
Цей поєдинок несподівано пропустив найкращий бомбардир господарів Артем Довбик. Попри його відсутність "вовки" все ж таки здобули перемогу з рахунком 3:2 та пробилися в наступну стадію турніру.
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Чому не зіграв Довбик
На післяматчевій пресконференції головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував відсутність у заявці українського нападника. Італієць заявив, що це сталося через пошкодження, проте воно не має вивести Артема на довго з гри, повідомляє 24 Канал із посиланням на Voce Giallorossa.
Коли він вчора бив по воротах, відчув легкий дискомфорт. Подивимося завтра або післязавтра, чи вдасться йому відновитись до наступного матчу в понеділок,
– сказав Раньєрі.
Довідка. Наступний поєдинок Рома проведе 24 лютого вдома проти Монци. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв 33 матчі на клубному рівні. Він записав собі в актив 13 голів і 4 асисти.