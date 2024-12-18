Артем Довбик відзначився результативними діями у першому таймі кубкового поєдинку. Український нападник "вовків" забив два надважливі голи, повідомляє 24 канал.

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Дубль Артема Довбика

Український нападник спочатку допоміг Ромі повести у рахунку. Довбик вдало замкнув передачу партнера у штрафний майданчик на 8-й хвилині матчу проти Сампдорії.

Відео першого голу Довбика:

За десять хвилин Артем відзначився другим голом у складі "воків". Довбик першим зіграв на добиванні після того, як м'яч потрапив у поперечку від гравця Сампдорії.

Відео другого голу Довбика:

Зазначимо, що у поточному сезоні Артем Довбик забив шість голів та віддав одну результативну передачу в 20 матчах у складі Роми.