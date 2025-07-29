Майбутнє Артема Довбика у Ромі залишається під питанням, поки триває літнє трансферне вікно. Український форвард може покинути італійський клуб, у якому провів всього лише один сезон.

Римляни ухвалили рішення стосовно Артема Довбика. Ба більше, "вовки" виставили ціну на українського форварда для потенційних покупців, інформує 24 канал із посиланням на El Gol Digital.

Читайте також Судаков може стати одноклубником гравця збірної України у європейському гранді

Скільки Рома хоче отримати за Довбика?

За наявною інформацією, Рома планує попрощатись з Артемом Довбиком. Головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні не розраховує на українського форварда у наступному сезоні.

На Артема Довбика претендує одразу декілька клубів. Іспанська Жирона розраховує повернути українського нападника, також у трансфері зацікавлені італійський Мілан, турецький Бешикташ, що активно шукає посилення.

Ціна на Артема Довбика впала порівняно з минулим роком. Рома встановила цінник на 28-річного українського нападника у розмірі 25 мільйонів євро для потенційних покупців.

До слова. Артем Довбик у серпні 2024 року підписав п'ятирічний контракт з Ромою. "Вовки" тоді заплатили Жироні 35 мільйонів євро за українського футболіста, а також п'ять мільйонів у вигляді бонусів.

Джан П'єро Гасперіні вже знайшов заміну Артему Довбику. Італійський спеціаліст хоче запросити Расмуса Хойлунда з Манчестер Юнайтед, з яким раніше працював в Аталанті.

У сезоні 2024/2025 Артем Довбик зіграв у 45 матчах за Рому в усіх турнірах. За цей час український голеадор відзначився 17 забитими м'ячами та 4 результативними передачами.

Раніше повідомляли, що кандидатуру Артема Довбика запропонували чемпіону з Туреччини, як заміну зірковому нападнику.