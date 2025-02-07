Довбик різко відреагував на інформацію про травму коліна

Останнім часом головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі залишає Артема Довбика на лаві запасних. У наступному матчі Серії А проти Венеції українець теж може залишиться в запасі.

У неділю, 9 лютого, відбудеться поєдинок 24-го туру Серії А між Венецію та Ромою. Очікується, що Артем Довбик втретє поспіль розпочне матч з лави запасних, пише 24 Канал.

Читайте також Маліновський оцінив перспективи Довбика в Італії після першого півріччя в Серії А

Довбик спростував новину про травму

В італійських ЗМІ з'явилася інформація, що Довбику дошкуляє проблема з коліном. Начебто через запалення сухожилля футболіст не грає з перших хвилин.

Проте ця інформація виявилася неправдивою. Нападник у коментарі Tribuna.com спростував новину про травму.

"Брєд якийсь", – написав Довбик у відповідь на питання.

Нагадаємо, що у попередньому матчі Кубка Італії Довбик забив гол у ворота Мілану (1:3). Тоді італійські журналісти розкритикували Раньєрі через те, що українець вийшов не з перших хвилин.

Загалом у нинішньому сезоні Довбик забив 13 голів у 31 матчі у всіх турнірах за участю римлян. Наразі Артем є найкращим бомбардиром Роми. Його конкуренти за місце в основі Пауло Дібала та Елдор Шомуродов забили 5 та 4 м'ячі відповідно.