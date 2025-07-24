Довбика не допускають до тренувань Роми: коли форвард повернеться у стрій

Італійська Рома до сезону готується під керівництво нового тренера Джан П'єро Гасперіні. Наразі команда обходиться без українського нападника Артема Довбика.

Останні кілька днів Артем Довбик змушений займатися за індивідуальною програмою. Українець відчуває певні проблеми через м'язову втому, пише 24 Канал з посиланням на журналіста Стефано Джентілі.

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У Ромі хвилюються за Довбика

Тренерський штаб "вовків" розраховує на Довбика, а тому воліють не ризикувати його здоров'ям. Повернення Артема у загальну групу варто очікувати, коли він буде повністю готовим.

Сам футболіст почувається добре та прагне зіграти у спарингу проти Кайзерслаутерна. Проте наразі Довбик змушений виконувати лише бігову роботу.

Нагадаємо, що у минулому сезоні українського форварда теж допікали незначні травми та ушкодження. Попри це Довбик зіграв 45 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав чотири асисти.

У наступному сезоні Артем гратиме під новим номером. Нападник змінив 11 на 9. Сезон у Серії А для "вовків" стартує 23 серпня матчем проти Болоньї.

Раніше повідомлялося, що Довбика планує підписати європейський гранд. У трансфері українця особисто зацікавлений головний тренер команди.