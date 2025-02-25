Довбик покине Рому: італійський гранд планує трансфер українського нападника

Артем Довбик може змінити клуб по завершенню сезону-2024/2025. На українського форварда Роми претендує італійській гранд.

Інтер націлився на 27-річного нападника "вовків". Чинний чемпіон Італії планує підписати Довбика на заміну одному з гравців команди, повідомляє 24 канал із посиланням на Tuttomercatoweb.

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Кого замінить Довбик

"Нерадзуррі" планують купити Артема Довбика за однієї умови. Якщо нападник Маркус Тюрам покине влітку клуб та приєднається до ПСЖ.

Боси Інтера давно придивляються до українського форварда Роми. Найближчим часом представники клубів мають зустрітись щодо трансферу Давіде Фраттезі. Можливо, на перемовинах вони обговорять підписання Довбика.

До слова. Артем Довбик перейшов з Жирони до Роми влітку минулого року. "Вовки" заплатили каталонцям 35 мільйонів євро за трансфер українського голеадора.

У поточному сезоні Артем Довбик зіграв у 33 матчах за Рому в офіційних турнірах. На рахунку українського форварда 13 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.