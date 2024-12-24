У неділю, 22 грудня, в межах 17-го туру Серії А Рома зустрілася з Пармою. Команда Довбика здобула розгромну перемогу з рахунком 5:0, пише 24 канал з посиланням на SofaScore.

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Довбик увійшов до символічної збірної

У матчі проти Парми український нападник відзначився голом та асистом. Завдяки результативним діям SofaScore внесла його у символічну збірну 17-го туру Серії А.



Символічна збірна 17-го туру Серії А / Скриншот з сайту SofaScore

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 22 матчі за Рому, у яких забив 9 м'ячів та віддав дві результативні передачі.

Відзначимо, що наступний матч Рома зіграє 29 грудня проти Мілана. Протистояння розпочнеться о 21:45 за київським часом.