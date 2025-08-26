Артем Довбик після фантастичного сезону в Жироні перейшов у Рому. Проте вже через рік в римському клубі майбутнє українця стало невизначеним, попри статус найкращого бомбардира "вовків" у кампанії-2024/2025.

Він у першому турі Серії А вийшов лише на заміну й ходять чутки, що Джан П'єро Гасперіні не розраховує на уродженця Черкас. Ним наразі цікавляться декілька клубів і форвард визначився, де хоче продовжити кар'єру, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport&Vai.

Де гратиме Довбик в сезоні-2025/2026?

Головними претендентами на нападника збірної України вважалися Мілан і Вільярреал. Артем Довбик врешті-решт зробив свій вибір на користь іспанського клубу.

Він відмовив "росонері", адже хоче повернутися в Ла Лігу. Наразі сторони ведуть перемовини щодо оренди українського футболіста.

Зазначається, що Рома готова відпустити 28-річного футболіста, але тільки після того, коли знайде йому заміну. Якщо угода буде підписана, то Вільярреал платитиме повну зарплату гравцю, який уже погодився на пропозицію "жовтої субмарини".

До слова. В Іспанії Артем Довбик один сезон грав у складі Жирони. В кампанії-2023/2024 він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах.

Нагадаємо, що напередодні колишній нападник збірної Італії Франческо Граціані висловився про перспективи Артема Довбика в Ромі. Він залишив неприємний відгук про українця.