У цьому поєдинку сталася справжня драма, де господарі відігралися з 0:2 в меншості, але все ж таки поступилися (2:3) через гол на 90+10 хвилині. Його автором став юний Ріо Нгумоха, який переписав історію Ліверпуля, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "червоних".
Чий рекорд побив Нгумоха?
16-річний лівий вінгер дебютував в АПЛ за Ліверпуль. Він вийшов на заміну вже в компенсований час.
Англійський вундеркінд провів просто казкові дебютні хвилини в найсильнішому національному чемпіонаті світу. Він у віці 16 років і 361 дня приніс своїй команді перемогу та став наймолодшим гравцем в історії, який забив гол за "червоних".
Попереднє досягнення трималося майже дев'ять років і належало Бену Вудберну. Вельський півзахисник восени 2016 року відзначився голом у ворота Лідса, коли йому було 17 років і 45 днів.
Наймолодші автори голів Ліверпуля
- Ріо Нгумоха – 16 років і 361 день
- Бен Вудберн – 17 років і 45 днів
- Кейд Гордон – 17 років і 96 днів
- Майкл Оуен – 17 років і 143 дні
- Джордан Росітер – 17 років і 183 дні
Як Нгумоха забив свій дебютний гол за Ліверпуль: дивіться відео
До слова. Наступний матч Ліверпуль проведе 31 серпня. У поєдинку третього туру Англійської Прем'єр-ліги "червоні" прийматимуть вдома Арсенал.
Що відомо про Ріо Нгумоха?
- Народився 29 серпня 2008 року в Лондоні.
- Вихованець Челсі, звідки у вересні 2024 року перейшов у Ліверпуль.
- 11 січня 2025 року став другим наймолодшим дебютантом в історії "червоних", зігравши в Кубку Англії, той поєдинок залишався єдиним для лівого вінгера за дорослу команду до матчу з Ньюкаслом.