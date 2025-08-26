У цьому поєдинку сталася справжня драма, де господарі відігралися з 0:2 в меншості, але все ж таки поступилися (2:3) через гол на 90+10 хвилині. Його автором став юний Ріо Нгумоха, який переписав історію Ліверпуля, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "червоних".

Чий рекорд побив Нгумоха?

16-річний лівий вінгер дебютував в АПЛ за Ліверпуль. Він вийшов на заміну вже в компенсований час.

Англійський вундеркінд провів просто казкові дебютні хвилини в найсильнішому національному чемпіонаті світу. Він у віці 16 років і 361 дня приніс своїй команді перемогу та став наймолодшим гравцем в історії, який забив гол за "червоних".

Попереднє досягнення трималося майже дев'ять років і належало Бену Вудберну. Вельський півзахисник восени 2016 року відзначився голом у ворота Лідса, коли йому було 17 років і 45 днів.

Наймолодші автори голів Ліверпуля

Ріо Нгумоха – 16 років і 361 день Бен Вудберн – 17 років і 45 днів Кейд Гордон – 17 років і 96 днів Майкл Оуен – 17 років і 143 дні Джордан Росітер – 17 років і 183 дні

Як Нгумоха забив свій дебютний гол за Ліверпуль: дивіться відео

До слова. Наступний матч Ліверпуль проведе 31 серпня. У поєдинку третього туру Англійської Прем'єр-ліги "червоні" прийматимуть вдома Арсенал.

Що відомо про Ріо Нгумоха?