У неділю, 28 вересня, в матчі 5 туру італійської Серії А зустрічалися Рома та Верона. Вперше в сезоні в основному складі "вовків" у поєдинку чемпіонату вийшов Артем Довбик

Він скористався своїм шансом і відзначився першим голом у новій кампанії. На післяматчевій пресконференції Джан П'єро Гасперіні висловився про гру українського форварда, повідомляє 24 Канал із посиланням на Roma News.

До теми Довбика прорвало: українець забив перший гол у сезоні та допоміг Ромі здобути перемогу

Як Гасперіні прокоментував виступ Довбика?

Головний тренер Роми був задоволений виступом уродженця Черкас. Він заявив, що Артем Довбик правильно реагував на його меседжі й це дає свої результати.

Коли я зрозумів, що настав час зробити ставку на Довбика? Він добре реагує, я бачив його фізичний прогрес, у нього є потенціал для покращення. Але він у гарній формі, цей гол додасть йому та команді впевненості. Нам потрібен його прогрес. Він здоровий хлопець, який хоче проявити себе та досягати результатів. Думаю, що з часом він стане ще кращим,

– заявив Гасперіні.

Зазначимо, що Артем забив перший гол Роми в матчі й допоміг команді здобути перемогу з рахунком 2:0. Він провів на полі 60 хвилин, після чого був замінений на Евана Фергюсона.

Що сказав Довбик після матчу?

Після гри український нападник також прокоментував свій виступ. Він відзначив, що перебуває у хорошій фізичній формі та наголосив на важливості гола для своєї впевненості, інформує Voce Giallo Rossa.

"Для нападників дуже важливо грати з упевненістю, і я дуже щасливий, що забив, навіть якщо з часткою вдачі. Для нас, гравців атаки, це фундаментально, але ще важливіше – три очки для команди. Я покращив свою фізичну форму, а також ми вдосконалили взаємодію з іншими гравцями в атаці. Сьогодні на полі було багато хороших моментів. Скільки голів я заб’ю під керівництвом Джан П'єро Гасперіні? Я не люблю говорити про цифри.

Ми повинні бути готовими до кожного матчу, Гасперіні – наш учитель, і ми намагаємося вчитися в нього. Гол для мене багато означає, від першого дня на мені була велика відповідальність. Я ніколи не здавався, скористався своєю нагодою. Я задоволений. Для нападників важливо мати довіру тренера. Я багато говорив із Гасперіні, навіть індивідуально. Я багато працював на тренуваннях, і він це бачив. Я радий, що зміг використати свій шанс", – сказав Довбик.

До слова. Напередодні свій перший гол у складі ПСЖ забив Ілля Забарний. Він також відкрив рахунок у матчі, який його команда виграла з рахунком 2:0.

Що відомо про Довбика в Ромі в сезоні-2025/2026?