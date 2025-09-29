"У нього є потенціал": тренер Роми оцінив гру Довбика після першого гола українця в сезоні
- Артем Довбик забив свій перший гол у сезоні за Рому в матчі проти Верони, допомігши команді перемогти 2:0.
- Тренер Джан П'єро Гасперіні високо оцінив гру українця, відзначивши його фізичний прогрес і потенціал для покращення.
У неділю, 28 вересня, в матчі 5 туру італійської Серії А зустрічалися Рома та Верона. Вперше в сезоні в основному складі "вовків" у поєдинку чемпіонату вийшов Артем Довбик
Він скористався своїм шансом і відзначився першим голом у новій кампанії. На післяматчевій пресконференції Джан П'єро Гасперіні висловився про гру українського форварда, повідомляє 24 Канал із посиланням на Roma News.
До теми Довбика прорвало: українець забив перший гол у сезоні та допоміг Ромі здобути перемогу
Як Гасперіні прокоментував виступ Довбика?
Головний тренер Роми був задоволений виступом уродженця Черкас. Він заявив, що Артем Довбик правильно реагував на його меседжі й це дає свої результати.
Коли я зрозумів, що настав час зробити ставку на Довбика? Він добре реагує, я бачив його фізичний прогрес, у нього є потенціал для покращення. Але він у гарній формі, цей гол додасть йому та команді впевненості. Нам потрібен його прогрес. Він здоровий хлопець, який хоче проявити себе та досягати результатів. Думаю, що з часом він стане ще кращим,
– заявив Гасперіні.
Зазначимо, що Артем забив перший гол Роми в матчі й допоміг команді здобути перемогу з рахунком 2:0. Він провів на полі 60 хвилин, після чого був замінений на Евана Фергюсона.
Що сказав Довбик після матчу?
Після гри український нападник також прокоментував свій виступ. Він відзначив, що перебуває у хорошій фізичній формі та наголосив на важливості гола для своєї впевненості, інформує Voce Giallo Rossa.
"Для нападників дуже важливо грати з упевненістю, і я дуже щасливий, що забив, навіть якщо з часткою вдачі. Для нас, гравців атаки, це фундаментально, але ще важливіше – три очки для команди. Я покращив свою фізичну форму, а також ми вдосконалили взаємодію з іншими гравцями в атаці. Сьогодні на полі було багато хороших моментів. Скільки голів я заб’ю під керівництвом Джан П'єро Гасперіні? Я не люблю говорити про цифри.
Ми повинні бути готовими до кожного матчу, Гасперіні – наш учитель, і ми намагаємося вчитися в нього. Гол для мене багато означає, від першого дня на мені була велика відповідальність. Я ніколи не здавався, скористався своєю нагодою. Я задоволений. Для нападників важливо мати довіру тренера. Я багато говорив із Гасперіні, навіть індивідуально. Я багато працював на тренуваннях, і він це бачив. Я радий, що зміг використати свій шанс", – сказав Довбик.
До слова. Напередодні свій перший гол у складі ПСЖ забив Ілля Забарний. Він також відкрив рахунок у матчі, який його команда виграла з рахунком 2:0.
Що відомо про Довбика в Ромі в сезоні-2025/2026?
- Після зміни головного тренера втратив свої позиції у клубі, попри статус найкращого бомбардира в минулій кампанії.
- Гасперіні не приховував, що хоче бачити іншого форварда в команді й готовий був продати українця.
- У перших чотирьох матчах Артем зіграв сумарно лише 60 хвилин, проте в останніх двох іграх виходив в основному складі.
- Поєдинок проти Верони став ювілейним 50-м для Довбика у складі Роми. В них він забив 18 голів і віддав 4 результативні передачі.
- Наступний матч "вовки" проведуть 2 жовтня в Лізі Європи проти Лілля.