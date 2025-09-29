В воскресенье, 28 сентября, в матче 5 тура итальянской Серии А встречались Рома и Верона. Впервые в сезоне в основном составе "волков" в поединке чемпионата вышел Артем Довбик

Он воспользовался своим шансом и отметился первым голом в новой кампании. На послематчевой пресс-конференции Джан Пьеро Гасперини высказался об игре украинского форварда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Roma News.

К теме Довбика прорвало: украинец забил первый гол в сезоне и помог Роме одержать победу

Как Гасперини прокомментировал выступление Довбика?

Главный тренер Ромы был доволен выступлением уроженца Черкасс. Он заявил, что Артем Довбик правильно реагировал на его месседжи и это дает свои результаты.

Когда я понял, что пришло время сделать ставку на Довбика? Он хорошо реагирует, я видел его физический прогресс, у него есть потенциал для улучшения. Но он в хорошей форме, этот гол придаст ему и команде уверенности. Нам нужен его прогресс. Он здоровый парень, который хочет проявить себя и достигать результатов. Думаю, что со временем он станет еще лучше,

– заявил Гасперини.

Отметим, что Артем забил первый гол Ромы в матче и помог команде одержать победу со счетом 2:0. Он провел на поле 60 минут, после чего был заменен на Эвана Фергюсона.

Что сказал Довбик после матча?

После игры украинский нападающий также прокомментировал свое выступление. Он заявил, что находится в хорошей физической форме и отметил важность гола для своей уверенности, информирует Voce Giallo Rossa.

"Для нападающих очень важно играть с уверенностью, и я очень счастлив, что забил, даже если с долей удачи. Для нас, игроков атаки, это фундаментально, но еще важнее – три очка для команды. Я улучшил свою физическую форму, а также мы усовершенствовали взаимодействие с другими игроками в атаке. Сегодня на поле было много хороших моментов. Сколько голов я забью под руководством Джан Пьеро Гасперини? Я не люблю говорить о цифрах.

Мы должны быть готовыми к каждому матчу, Гасперини – наш учитель, и мы стараемся учиться у него. Гол для меня много значит, с первого дня на мне была большая ответственность. Я никогда не сдавался, воспользовался своей возможностью. Я доволен. Для нападающих важно иметь доверие тренера. Я много говорил с Гасперини, даже индивидуально. Я много работал на тренировках, и он это видел. Я рад, что смог использовать свой шанс", – сказал Довбик.

К слову. Накануне свой первый гол в составе ПСЖ забил Илья Забарный. Он также открыл счет в матче, который его команда выиграла со счетом 2:0.

Что известно о Довбике в Роме в сезоне-2025/2026?