"Це не рівень!" ексгравець Динамо знищив зятя Суркіса за гру проти ПАОКа

Ексфорвард Динамо Артем Кравець емоційно розкритикував гру центрального захисника Крістіана Біловара. Це сталося після поразки "біло-синіх" від ПАОКа з рахунком 2:3 у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

У викладеному в ТікТок відео він розібрав перший пропущений гол киян. Він детально продемонстрував тактичні помилки, яких припустився захисник команди.

Що Кравець сказав про Біловара

У коментарях під відео користувачі запитали Кравця, чи вважає він Біловара хорошим захисником для столичної команди, на що Артем відповів вкрай категорично.

Ні, захисник поганий! Просто і так все зрозуміло, що це не рівень! Я це йому навіть в обличчя можу сказати без проблем!,

– заявив Кравець.

Артем Кравець про Крістіана Біловара / Фото скриншот з ТікТок

Шквал критики та сімейний статус: чому хейтять Біловара

25-річний Біловар вже не вперше опиняється в центрі гучних скандалів та піддається жорсткій критиці. Окрім нестабільної гри в обороні, вболівальники та експерти часто пов'язують його перебування у команді із сімейним статусом, футболіст є зятем президента Динамо Ігоря Суркіса. Після одруження з Яною Суркіс фанати навіть нагородили захисника прізвиськом "Затьок", натякаючи на блат у клубі.

Гравець і сам раніше провокував публіку, назвавши своїх критиків у мережі "підпивасними фанатами", які "вип'ють два пива, облають людину в коментарях і йдуть спати". Такі висловлювання лише посилили обурення у фанатів на тлі його результативних помилок на полі.

Динамо у єврокубках

Попри домашню поразку з рахунком 2:3, кияни зберігають шанси на вихід до наступного раунду. Матч-відповідь проти ПАОКа відбудеться 30 липня в Салоніках. Початок зустрічі о 20:45 за київським часом.