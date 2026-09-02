"Безвольно зливайте Буковині": Мілевський не стримав емоцій після ганьби Динамо

Поразка Динамо від Буковини з рахунком 0:3 викликала бурхливу реакцію серед уболівальників та легенд клубу. Артем Мілевський закликав киян нарешті прокинутися та почати радувати фанатів.

Розгром у матчі 4-го туру УПЛ став для столичної команди черговим болючим ударом на старті сезону. Після гри на адресу футболістів і тренерського штабу пролунало чимало критики, а Мілевський вирішив звернутися до команди напряму, передає Sport-express.

Мілевський закликав Динамо прокинутися

Колишній нападник киян наголосив, що не хоче додатково критикувати команду, адже негативу після поразки й без того вистачає. Водночас Мілевський закликав футболістів замислитися над тим, за який клуб вони грають.

Хлопці, ви ж живете в Києві, бачите той жах, який відбувається у нас у столиці – постійні тривоги, обстріли. То порадуйте хоч киян своєю грою, а не безвольно зливайте Буковині!

– заявив Мілевський.

За його словами, особливо прикро бачити ситуацію з ветеранами команди. Мілевський відзначив Ярмоленка та Буяльського, які продовжують старатися, тоді як у молодих футболістів, на його думку, бракує розуміння відповідальності.

Ветерани стараються, а молодь, таке відчуття, навіть не розуміє, кольори якого клубу захищає,

– додав легендарний форвард.

Критика від колишніх динамівців

Мілевський також відреагував на емоційні слова свого колишнього партнера по Динамо Олександра Алієва. Він зізнався, що підтримує із ним зв'язок щодня, а його різка реакція після поразки від Буковини стала наслідком накопичених емоцій.

Сам Мілевський закликав команду залишити виправдання позаду та нарешті почати демонструвати результат.

Зберіть уже кабіну і стартуйте! Ви повинні радувати українських вболівальників, а не говорити, що не звертаєте уваги на їхні слова,

– наголосив ексфутболіст.

Він також звернув увагу на те, що цього сезону киянам не доводиться поєднувати чемпіонат із єврокубками.

Логістика вам же вже не заважає? Єврокубків немає. Невже ви вже не можете зібратися на чемпіонат? Коли ви зберетеся?

– емоційно запитав Мілевський.

Після трьох зіграних матчів Динамо має шість очок та посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. Наступний поєдинок чемпіонату кияни проведуть 6 вересня проти ЛНЗ, початок зустрічі – о 13:00.

Нагадаємо, раніше футболістів та тренера Динамо розкритикував Йожеф Сабо.