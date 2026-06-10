"Величезне спасибі Блохіну": Мілевський розчулився спогадами про легендарний для України ЧС-2006

Перший в історії України мундіаль став справжньою казкою для команди Олега Блохіна. Одним із героїв того покоління був молодий Артем Мілевський, який отримав шанс проявити себе на найвищому рівні.

Екснападник пригадав свій несподіваний виклик на чемпіонат світу-2006 та дебют у складі збірної України. Колишній форвард зізнався, що досі згадує той турнір із мурашками по шкірі, передає "Sport-express".

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Як Мілевський дізнався, що їде на чемпіонат світу?

Мілевський розповів, що про поїздку на чемпіонат світу дізнався за кілька днів до фіналу молодіжного Євро-2006.

За словами екснападника, йому особисто зателефонував президент Динамо Ігор Суркіс і повідомив про виклик до національної команди.

Я, м'яко кажучи, в шоці був. Це було прямо "вау", дуже приємно,

– пригадав Мілевський.

Воронін допоміг освоїтися серед легенд

Після прибуття до збірної молодий футболіст опинився поруч із найкращими українськими гравцями того часу – Андрієм Шевченком, Сергієм Ребровим та Олександром Шовковським.

Мілевський зізнався, що спочатку почувався скуто, однак допоміг Андрій Воронін.

Воронін побачив, що я зам'явся, і покликав сісти поруч. Ось так мені знайшли місце в автобусі, за що Вороні величезне спасибі,

– сказав колишній форвард.

Про дебют на чемпіонаті світу

Особливе місце у спогадах Мілевського займає дебют на мундіалі в матчі проти Саудівської Аравії, коли він вийшов на заміну замість Андрія Шевченка.

Ексгравець зізнався, що досі вдячний Олегу Блохіну за довіру до молодого футболіста.

Величезне спасибі Блохіну, що дав такий шанс. Згадую цю історію двадцятирічної давності – просто мурашки по шкірі. Володимирович довірив мені, молодому пацану, відчути цей рівень. Я вийшов і ніби в інший світ потрапив,

– розповів Мілевський.

Нагадаємо, збірна України на чемпіонаті світу-2006 дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім чемпіонам світу – команді Італії. Одним із найпам'ятніших епізодів турніру став переможний удар Мілевського "панєнкою" у серії пенальті проти Швейцарії.