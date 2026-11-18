Артем Мілевський жорстко розкритикував збірну України після невдалого виступу в Лізі націй. Колишній футболіст Динамо не вірить у вихід команди на Євро-2028 з такою грою.

Екснападник національної команди обурений ставленням футболістів до матчів і постійними змінами у складі. Мілевський також висловив претензії до тренерського штабу на чолі з італійцем Андреа Мальдерою, передає BLIK.

Мілевський не вірить у збірну України після провалу в Лізі націй

Артем Мілевський відверто висловив своє невдоволення грою української збірної. На його думку, футболісти надто часто обмежуються вибаченнями після невдалих матчів, натомість уболівальники хочуть бачити результат на футбольному полі.

Колишній нападник наголосив, що не вірить у перспективи команди з таким ставленням до справи. Особливо його обурюють гучні заяви перед матчами, які не підкріплюються відповідними діями.

Кому вже потрібні ваші вибачення? Нікому на**ін не потрібні ці вибачення, чесно кажучи. Ви ділом доводьте! Розповідаєте, хто кому дупу надере? Так виходьте й деріть цю дупу, показуйте на полі!

– емоційно заявив Мілевський.

Він також згадав поразку від Північної Ірландії з рахунком 0:1, яка, на його думку, добре ілюструє проблеми національної команди.

Мілевський розкритикував експерименти Мальдери

Окремо ексфутболіст висловився про роботу тренерського штабу. Мілевський не розуміє, навіщо Андреа Мальдера постійно змінює поєднання футболістів, коли збірній необхідно здобувати результат.

На думку колишнього нападника, через постійну ротацію команда не встигає напрацювати взаємодію між гравцями та налагодити комбінаційну гру.

Я не бачу, щоб награвали якісь зв'язки. У кожному матчі – різні поєднання. Ні стіночок, ні якихось награних комбінацій,

– пояснив Мілевський.

Він також іронічно відзначив гольовий момент Данила Сікана у матчі проти Грузії, заявивши, що суперник фактично сам подарував українцеві гольову передачу. На цьому тлі Мілевський поставив під сумнів ефективність експериментів тренерського штабу.

Нагадаємо, збірна України завершила виступ у групі Ліги націй лише на третьому місці. Президент УАФ Андрій Шевченко прямо заявив, що національна команда не виконала турнірного завдання.