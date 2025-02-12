Більше, ніж в УПЛ: стало відомо, скільки заробляють гравці у медіалізі

Футбольна медіаліга в Україні набирає шалену популярність. Відомі у минулому професійні гравці активно приєднуються до команд, які виступають у новостворених змаганнях.

Артем Мілевський та Олександр Алієв найпопулярніші представники серед професійних гравців у медіалізі. Стало відомо, скільки легенди Динамо заробляють, граючи у своїх нових клубах, повідомляє 24 канал.

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Скільки медіакоманди платять гравцям

Віктор Вацко у своєму блозі на ютубі Вацко Live розповів, скільки заробляють гравці у медіалізі. Журналіст заявив, що футболісти отримають доволі хороші кошти.

Коментатор назвав суми у розмірі від двох до чотирьох тисяч доларів. За словами Віктора Вацка, деякі гравці отримують навіть п'ять тисяч доларів.

Щоб ви розуміли, 5 тисяч доларів на місяць не заробляє жоден з гравців одразу трьох клубів УПЛ. Вони всі отримують менше! Там невисокий максимум зарплат. А ще в декількох клубах такі гроші вдається заробляти тільки одиницям,

– розповів Вацко.

Нагадаємо, що Артем Мілевський та Олександр Алієв виступають в одному клубі. Колишні партнери по Динамо возз'єднались у київській команді під назвою Ігніс.