Мілевський жорстко побився з колишнім футболістом Динамо: відео бійки опинилося у соцмережі

У суботу, 17 січня, відбувся один із матчів футбольної медіаліги України. Столичний Ignis зустрічався із львівським Ruh Media Team.

Під час очної зустрічі стався конфлікт між представниками обох команд. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на UA Steel.

З ким побився Мілевський?

Колишній футболіст Динамо під час матчу медіаліги побився із іншим ексгравцем київського клубу Сергія Рибалки. Інцидент нічим серйозним не завершився, оскільки їх все ж встигли розборонити.

Наразі про причини конфлікту між ексдинамівцями невідомо. Зазначається, що після гри Мілевський та Рибалки потиснули руки.

Мілевський побився з Рибалкою: дивіться відео

Пізніше на офіційній сторінці Ruh Media Team та UA Steel опублікували фото, де Мілевський та Рибалка потиснули руки. Також у дописі львівської команди зазначили, що конфлікт вичерпано, а тему закриту.

Що відомо про Мілевського та Рибалку?