Мілевський жорстко побився з колишнім футболістом Динамо: відео бійки опинилося у соцмережі
- Мілевський побився з колишнім футболістом Динамо Сергієм Рибалкою під час матчу медіаліги України, але їх встигли розборонити.
- Після гри Мілевський та Рибалка потиснули руки, а їх конфлікт вважається вичерпаним.
У суботу, 17 січня, відбувся один із матчів футбольної медіаліги України. Столичний Ignis зустрічався із львівським Ruh Media Team.
Під час очної зустрічі стався конфлікт між представниками обох команд. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на UA Steel.
З ким побився Мілевський?
Колишній футболіст Динамо під час матчу медіаліги побився із іншим ексгравцем київського клубу Сергія Рибалки. Інцидент нічим серйозним не завершився, оскільки їх все ж встигли розборонити.
Наразі про причини конфлікту між ексдинамівцями невідомо. Зазначається, що після гри Мілевський та Рибалки потиснули руки.
Мілевський побився з Рибалкою: дивіться відео
Пізніше на офіційній сторінці Ruh Media Team та UA Steel опублікували фото, де Мілевський та Рибалка потиснули руки. Також у дописі львівської команди зазначили, що конфлікт вичерпано, а тему закриту.
Що відомо про Мілевського та Рибалку?
Мілевський виступав за київське Динамо, а також грав у Туреччині, Румунії, Хорватії, Угорщині та Білорусі. Останнім клубом у його кар'єрі був закарпатський Минай, який він покинув у 2021 році, повісивши бусти на цвях.
Наразі він займається веденням блогу у соціальних мережах, а також виступає за Ignis у футбольній медіалзі.
Рибалка у 2008 році із харківського Арсенала перейшов у Динамо, де виступав до 2017 року. Також він грав у Олександрії та ЛНЗ, а також у Чехії та Туреччині.
Останнім часом футболіст виступав за Лісне, але у листопаді 2025 року оголосив про завершення кар'єри. У цей же час його представили головним тренером Ruh Media Team.