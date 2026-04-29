"Ален Делон": Мілевський розхвалив Маркевича, якого вважають наступним тренером збірної України

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський залишився у захваті від зустрічі з Мироном Маркевичем. Нагода поспілкуватися з кандидатом номер один на посаду головного тренера збірної України у зіркового форварда випала під час поїздки до Луцька.

Емоціями від заходу в компанії Маркевича Мілевський поділився з підписниками у своєму телеграм-каналі. А спільне фото оприлюднив в інстаграмі.

Чому Мілевський опинився у Луцьку на матчі з Маркевичем?

Мілевський разом зі своїм "кєнтом" Олександром Алієвим приїхав на Волинь, щоб взяти участь у благодійному матчі. На стадіоні "Авангард" у Луцьку Артем виступив за команду ветеранів Динамо, а Алієв слугував моральною підтримкою – адже нещодавно переніс операцію на плечі і не міг грати через пов'язку-фіксатор.

Мирон Маркевич часто відвідує футбольні матчі та благодійні заходи у Львові та Луцьку, тож і цього разу не оминув гру увагою. Мілевський і Алієв скористалися нагодою, щоб поговорити з коучем, який тренував обох у збірній України під час свого нетривалого перебування на посаді у 2010 році.

Що Мілевський сказав про Маркевича?

Колишній нападник, схоже, вважає саме зустріч із заслуженим тренером головною подією, яка сталася з ним упродовж вікенду.

Стільки емоцій отримали. Мирон Богданович ось такий от, красунчик. Виглядає, я не знаю, на всі сто. Ален Делон,

– захоплено розповів Мілевський підписникам у відео.

Чи стане Маркевич тренером збірної України?

За чутками, Мирон Маркевич є головним претендентом серед українців на посаду головного тренера збірної. В УАФ готові дати шанс тренеру, який вже працював з національною командою, але припинив свою роботу через скандал щодо договірного матчу Металіста та Карпат.

Проте залишається ймовірність, що Українська асоціація футболу надасть перевагу запрошенню іноземного спеціаліста. Йдеться про Андреа Мальдеру, який у минулому працював асистентом Андрія Шевченка.

Сам Маркевич в інтерв'ю стверджував, що скучив за тренерською роботою: за останнє десятиліття він фактично попрацював лише сезон у Карпатах, коли команда була в Першій лізі.

Відомий інсайдер Віктор Вацко говорить, що в УАФ немає остаточного рішення щодо тренера, попри те, що до контрольних матчів збірної залишилося менше місяця.

Дебютувати Маркевич або інший новий головний тренер зможе у грі проти збірної Польщі, яка має відбутися у Вроцлаві 31 травня.