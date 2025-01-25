Мілевський влаштувався на роботу кур'єром: жартівливе фото

Колишній гравець Динамо Артем Мілевський повідомив про нове працевлаштування. Він навіть встиг пожартувати з цього приводу.

Наразі Артем Мілевський є гравцем клубу IGNIS з Медіаліги. Однак схоже, що футболіст вирішив знайти собі підробіток, пише 24 канал з посиланням на телеграм-канал Артема Мілевського.

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Мілевський став кур'єром

Колишній гравець Динамо поділився світлиною з рюкзаком компанії "Glovo". Гравець повідомив, що його взяли на роботу.

Взяли на роботу. Доброго ранку,

– написав Артем Мілевський.

Також у своєму телеграм-каналі він запитав "кому і що підігнати".



Мілевський з рюкзаком "Glovo" / Фото з телеграм-каналу футболіста

Зазначимо, що в останніх матчах IGNIS Мілевський переважно виконує функції тренера.