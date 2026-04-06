Українець голом у фіналі приніс престижний міжнародний трофей Барселоні

У складі Барселони U-16 запалює український хавбек Артем Рибак. Гол футболіста юнацької збірної України дозволив каталонцям здобути перемогу у змаганнях на Коста-Брава.

"Блаугран" тріумфували у кількох вікових категоріях, включно з тією, де виступає наш співвітчизник. Суперником у вирішальному матчі стали однолітки із Роми, пише MIC Football в інстаграмі.

Які змагання виграла Барселона завдяки українцю?

Mediterrainian International Cup проводиться щороку в Каталонії за участі молодіжних та юнацьких команд відомих футбольних академій Європи. У категорії U-16 до фіналу дійшли вихованці Ла Масії, тобто системи Барселони, і представники римської Роми.

Рахунок після першого тайму був 1:1, при чому каталонці пропустили вже на 2-ій хвилині, але швидко відігралися.

А у другому таймі настав зірковий час Артема Рибака з юнацької збірної України. Хавбек відзначився на 56-ій хвилині, і Рома вже не знайшла у собі сил вирівняти становище до фінального свистка.

Тож 2:1 – Рибак разом з партнерами підняв над головою кубок MIC Football.

Артем вже не вперше приносить своїй команді перемогу у фіналах – у січні він відзначився дублем, завдяки якому Барселона здобула кубок Alkass.

Що відомо про Артема Рибака?