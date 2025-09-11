"Український Мессі" зробив Барселону чемпіоном світу: відео переможного голу
- 15-річний українець Артем Рибак забив єдиний гол у фіналі Клубного чемпіонату світу 2025 U-18, принісши перемогу Барселоні над Расінгом 1:0.
- Рибак, уродженець Чернівців, грає на позиції десятки в Барселоні U-18, і його порівнюють з Ліонелем Мессі.
У іспанській Кордові відбувся фінал Клубного чемпіонату світу 2025 U-18, в якому зустрічалися Барселона та аргентинський Расінг. Головним героєм поєдинку став 15-річний українець Артем Рибак.
Фінальний матч Клубного ЧС-2026 Артем Рибак розпочав на лаві запасних. Українець з'явився на полі у другому таймі, пише 24 Канал.
Як Рибак приніс Барселоні трофей КЧС-2025?
У першому таймі жодна з команд не відзначилася голом. На 69-й хвилині зустрічі Рибак відгукнувся на розрізну передачу Хаві Мірангельса, обіграв голкіпера та елегантно переправив м'яч у порожні ворота Расінга.
Відео голу Рибака у фіналі КЧС-2025
Цей гол 15-річного українця виявився єдиним у матчі та приніс перемогу Барселоні над Расінгом 1:0.
Зазначимо, що на шляху до фіналу Барселона перемогла у серії пенальті два бразильські клуби: у чвертьфіналі Корінтіанс, а у півфіналі Палмейрас.
Що відомо про Артема Рибака?
- Український футбольний вундеркінд народився 17 квітня 2010 року у Чернівцях.
- Футболом розпочав займатися у рідній Буковині, а згодом поповнив академію Шахтаря.
- Після початку повномасштабного вторгнення родина Рибака виїхала до Німеччини. Хлопець міг опинитися у берлінській Герті, але зрештою став гравцем Барселони.
- Артем діє на позиції десятки, як його кумир Ліонель Мессі, з яким його порівнюють.
- У минулому сезоні Рибак забив 13 голів за команду U-15 та став найкращим бомбардиром турніру у Катарі.
- У новому сезоні Артем був переведений до команди Барселони U-18.
- 15-річний футболіст викликався до юнацьких збірних України U-15 і U-16.