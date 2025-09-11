У іспанській Кордові відбувся фінал Клубного чемпіонату світу 2025 U-18, в якому зустрічалися Барселона та аргентинський Расінг. Головним героєм поєдинку став 15-річний українець Артем Рибак.

Фінальний матч Клубного ЧС-2026 Артем Рибак розпочав на лаві запасних. Українець з'явився на полі у другому таймі, пише 24 Канал.

Як Рибак приніс Барселоні трофей КЧС-2025?

У першому таймі жодна з команд не відзначилася голом. На 69-й хвилині зустрічі Рибак відгукнувся на розрізну передачу Хаві Мірангельса, обіграв голкіпера та елегантно переправив м'яч у порожні ворота Расінга.

Цей гол 15-річного українця виявився єдиним у матчі та приніс перемогу Барселоні над Расінгом 1:0.

Зазначимо, що на шляху до фіналу Барселона перемогла у серії пенальті два бразильські клуби: у чвертьфіналі Корінтіанс, а у півфіналі Палмейрас.

Що відомо про Артема Рибака?