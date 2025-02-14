Полісся продало свого гравця до клубу МЛС: скільки "вовки" заробили на трансфері

Гравець молодіжної збірної України Артем Смоляков приєднався до американського клубу Лос-Анджелес. Житомирське Полісся отримало солідну компенсацію за свого лідера.

Американський Лос-Анджелес офіційно оголосив про підписання захисника житомирського Полісся Артема Смолякова. 21-річний футболіст гратиме за нову команду до кінця 2028 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу МЛС.

Читайте також Син екстренера команди УПЛ підписав контракт з лідером чемпіонату Косово

Четвертий українець в МЛС

Пресслужба Лос-Анджелеса встигла презентувати гравця молодіжної збірної України.

Артем – високоякісний молодий захисник, який у юному віці додасть в наш клуб потрібний досвід. Ми раді бачити гравця з такими здібностями та потенціалом у нашій команді, оскільки ми продовжуємо боротися за трофеї у всіх змаганнях,

– йдеться у заяві клубу.

Артем Смоляков – гравець Лос-Анджелес / фото з сайту клубу

Довідка. В американській лізі МЛС наразі заявлені троє українців: Євген Чеберко за Коламбус Крю, Олександр Сваток за Остін та Геннадій Синчук за канадський Монреаль.

Для житомирського Полісся це перший міжнародний трансфер, за який клуб отримав гроші. За даними порталу Transfermarkt, на рахунок "вовків" надійдуть 2 мільйони євро.

Уродженець Житомирщини зіграв за Полісся 43 матчі у всіх турнірах. На рахунку флангового захисника 2 голи та 1 асист.

За молодіжну збірну України Смоляков відіграв 10 поєдинків. Артем був основним гравцем команди Унаї Мельгоси, яка виборола путівку на Євро-2025.