Український Голанд, який відмовлявся грати за збірну, ухвалив остаточне рішення

Форвард німецького Баєра Артем Степанов кілька разів проігнорував виклик до молодіжної збірної України. Нещодавно юний футболіст визначився, кольори якої збірної збирається захищати.

Артем Степанов відмовлявся грати за збірну України через конфлікт з одним із тренерів "синьо-жовтих". Втім, сторони зуміли знайти вихід з непростої ситуації, пише 24 Канал з посиланням на програму Віктора Вацка.

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За яку збірну гратиме Степанов

За інформацією популярного блогера, нещодавно відбулася розмова, в якій взяли участь керівництво УАФ, батько юного футболіста Роман Степанов та тренер збірної України U-20 Володимир Єзерський.

Сторони зуміли порозумітися та знайти вихід із ситуації. Підсумком стало рішення, яке очікували вболівальники "синьо-жовтих". Артем Степанов надалі виступатиме за збірну України. Цікаво, що Володимир Єзерський продовжить працювати у тренерському штабі Дмитра Михайленка.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України U-20 наразі перебуває на тренувальному зборі в Іспанії. У першому спарингу "синьо-жовті" зіграли внічию зі збірною США (1:1).

Восени команда Михайленка візьме участь у чемпіонаті світу-2025. Турнір проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в Чилі. Суперниками українців по групі В будуть збірні Кореї, Парагваю та Панами.

До речі, в новому сезоні Артем Степанов на правах оренди гратиме у Другій Бундеслізі. 17-річний форвард одягне футболку Нюрнберга.