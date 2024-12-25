На Кубку світу з біатлону завершилися перші три етапи. На перших двох Артем Тищенко продемонстрував бездоганну стрільбу на вогневих рубежах, пише 24 канал з посиланням на Суспільне Спорт.

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Тищенко очолив рейтинг

Під час перших двох етапів біатлоніст зробив лише три хиби на вогневих рубежах.

Наразі він є лідером за точністю стрільби. Його показник становить 94% влучності.

Даніеле Каппелларі зі Швейцарії та норвежець Стурла Легрейд зайняли друге місце. У біатлоністів по 93,3% влучних пострілів. Дмитрій Шамаєв з Румунії та Яков Фак зі Словаччини йдуть слідом з результатами 93,0% і 92,07% відповідно.

Відзначимо, що четвертий етап Кубка світу-2024/2025 розпочнеться 9 січня в німецькому Обергофі.