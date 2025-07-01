Кандидатуру Довбика запропонували відомому турецькому чемпіону

У мережі доволі часто обговорюють можливі трансферні варіанти Артема Довбика. Цього разу агенти запропонували його послуги клубу з чемпіоната Туреччини.

Український футболіст Артем Довбик вже влітку 2025 року може залишити Рому. Агенти запропонували його кандидатуру чемпіону Туреччини, пише 24 канал з посиланням на турецького інсайдера.

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Куди приписують Довбика

Турецькому Галатасараю через агента запропонувати оформити трансфер українського футболіста. Довбик може замінити зіркового нападника Віктора Осімхена. Наразі невідомо, чи турецький клуб прийняв пропозицію і чи захоче підписати українця у літнє трансферне вікно.

Раніше також в мережі з'являлася інформація, що Галатасарай зацікавлений у підписанні Андрія Луніна, який наразі грає у складі мадридського Реала.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Артем Довбик провів 45 матчів на клубному рівні, у яких забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що послугами українського футболіста раніше також цікавився іспанський клуб Реал Бетіс.