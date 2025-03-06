Колишнього суперника Усика та друга Кадирова оголосили у розшук в Росії

В Артура Бетєрбієва виникли проблеми в Росії. Колишнього чемпіона світу у напівважкій вазі розшукує Федеральна податкова служба.

Боксер зіткнувся з проблемами стосовно несплати податків. Російський спортсмен заборгував певну суму коштів, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Бєтєрбієв заборгував смішні кошти

За наявною інформацією Артур Бєтєрбієв заборгував 21 тисячу 235 рублів, що дорівнює приблизно 9 тисячам 800 гривням. Також джерело вказує, що боксер немає офіційного бізнесу в Росії, а єдине ІП він закрив у 2024 році.

Зазначимо, що друг Кадирова ще у 2022 році отримав нове громадянство та переховується від санкцій. Колишній абсолютний чемпіон світу виступає під канадським прапором.

До слова. Артур Бєтєрбієв тричі зустрічався у рингу з Олександром Усиком. На рахунку росіяни одна перемога ти дві поразки у боях проти українського чемпіона.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Артур Бєтербієв бився проти Дмітрія Бівола 22 лютого в Ер-Ріяді. Тоді росіянин програв роздільним рішенням суддів та втратив титули й звання абсолютного чемпіона світу.